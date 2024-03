Último adiós a Lopera: "Todo el mundo le quiere"

Entre la larga jornada del domingo, en el velatorio, y este lunes en el responso funerario, fueron centenares las personas que quisieron dar el pésame a los familiares de Ruiz de Lopera. La grada de animación 1907 convocó un silencioso y respetuoso homenaje junto al coche fúnebre, a las puertas del Cementerio de San Fernando, y a pesar de la lluvia fueron muchos los que despidieron al expresidente bético levantando al cielo sus bufandas verdiblancas y depositando flores en señal de respeto y cariño. Su esposa, Isabel López Pérez, y su sobrino, Javier Páez, quisieron dar "las gracias a todos por tanto cariño. Él diría ´todo el mundo me quiere´y es verdad. Es que le quiere todo el mundo. Me ha llamado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para darme el pésame y decirme que mi tío era ejemplar. Muchos jugadores de aquella época, que fichábamos por mil millones, todo el mundo recordará aquellas frases suyas. Yo he estado 40 años a su lado. Él siempre me ha apoyado, me ha enseñado, me ayudaba porque yo perdí a mi padre muy jóven", comentaba Javier Páez, que siempre trabajó codo con codo, en sus empresas y en el Real Betis durante algún tiempo, con Manuel Ruiz de Lopera. "Se dirá lo que se diga, pero él salvó al Betis. Era inteligente y listo. Y me encargaré de que nunca se le olvide", declaró.

Han sido decenas los mensajes lanzados para recordar al empresario del Fontanal, entre ellos de exfutbolistas como Alfonso o Denilson. Algunos como Benjamín o Roberto ríos pasaron por el tanatorio de la SE30, así como representantes del Sevilla Fútbol Club, como el presidente y vicepresidente, José María del Nido Carrasco y Pepe Castro, el exdirectivo Luis Cuervas, empleados y directivos que trabajaron en su época en el Betis junto a Manuel Ruiz de Lopera, como Manolo Castaño, Ángel Martín, José María Montiel, y una amplia representación del actual consejo de administración del club heliopolitano, como Ramón Alarcón, López Catalán y el presidente Ángel Haro. "Venimos a darle el pésame a la familia y mostrar nuestro respeto institucional. Estamos apenados, lógicamente, por la muerte de una persona que ha sido historia en el Betis", declaró. Joaquín Sánchez explicaba que "don Manuel fue una persona muy importante en mi vida. Vengo a despedir a un amigo, con el que viví muy buenos momentos. En el Betis se le recordará toda la vida".

De todos es conocida la pasional forma que tenía Ruiz de Lopera de vivir el fútbol. Uno de sus principales enemigos en su época álgida fue José María del Nido Benavente. El expresidente sevillista no quiso perder la oportunidad de dar el pésame a la familia y subrayar que "aquella era una rivalidad sana, sevillana. Hoy he venido a darle el pésame a su familia y a desearle el descanso eterno. Todo el mundo sabíamos cómo era Manolo, y todo el mundo sabe cómo soy yo. Esa rivalidad ha existido, pero él intentó siempre dejar a su Betis a la altura de lo que el entendía y yo no tengo más que reconocimiento en el día de hoy".