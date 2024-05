Soumaré y Lamela, los primeros en desfilar

Boubakary Soumaré se ha despedido al concluir su cesión. El club nervionense no ejercerá, como era de esperar, la cláusula de rescisión de 15 millones y, por tanto, volverá al Leicester. El francés ha dicho adiós a la afición en sus redes sociales con un lacónico "Ha sido un placer. Gracias por todo, sevillistas". También se marcha Erik Lamela, para el que el club ha organizado en la tarde del martes un acto de homenaje. Termina contrato y no se le ha ofrecido la renovación. Con él se van Mariano y Oliver Torres, cuya vinculación contractual con el Sevilla también ha terminado. Lo mismo le pasa al contrato de Sergio Ramos, aunque aún no se sabe qué ocurrirá con el camero. El club le ha ofrecido un año más, subiendo su sueldo, y el defensa sevillista se lo está pensando. Tiene ofertas de Arabia y de Estados Unidos. En sus redes escribía: "Llega a su fin una temporada complicada, pero muy especial para mí. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional, sevillistas. Os llevo en mi corazón". Esa última frase ha sido interpretada por muchos como una despedida, pero lo cierto es que no hay nada decidido. Los que se van seguro son Véliz y Hannibal, tras su cesión. Poco hay que decir de su rendimiento, porque ha sido escaso. Distinto es lo de Agoumé. El Sevilla se pensaría contratarte tras el préstamo si la opción de compra no fuera de 8 kilos. Si el Inter de Milán la rebajara, puede que hubiera alguna opción de que Lucien Agoumé siguiera en el equipo nervionense.

Muchas salidas, sí, Pero ojo a las entradas. A los que vuelven tras una cesión. Van a volver Carmona, Gattoni, Augustinsson, Montiel y Óscar Rodríguez. Y queda la duda de si el Tenerife ejercerá la opción de compra por Luismi Cruz y el Anderlecht por Delaney. En caso contrario serían siete jugadores más para el vestuario. Logicamente habrá que esperar a que el nuevo míster decida si le cuadra alguno o no, pero no tiene mucha pinta. Lo dicho, un verano muy movido.