El Sevilla ultima detalles para volver a entrenar

Se retrasa un poco la vuelta

El lunes 4 de mayo pueden entrenar las plantillas profesionales en sus ciudades deportivas, aunque los jugadores trabajarán de forma individual y separados del resto. Pero todo apunta a que no será el 4 cuando se reanuden los entrenamientos, ya que Sanidad y el CSD debe aprobar los protocolos y los futbolistas todavía tienen que someterse a pruebas que determinen que no están contagiados. Como quiera que todo eso no ocurrirá hasta el 4 o el 5 de mayo, el Sevilla no volverá a entrenar, como el resto, hasta el día 7 o el 8.