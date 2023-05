El Sevilla, a Turín con seis bajas

Ha entrado en la lista, y por tanto viajará a Italia, Lucas Ocampos, aunque este martes no ha estado con sus compañeros en el cesped. Se quedan en tierra los lesionados Suso, Jordán, Marcao y Nianzou, junto con Pape Gueye y Tecatito, no inscritos en la Europa League. El francés va entrando y saliendo de los entrenamientos pero aún no está listo. El Papu Gómez ya ha podido completar una sesión de entrenamiento y también estará en Turín. La lista completa la conforman Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Badé, Montiel, Rekik, Acuña, Alex Telles, Fernando, Gudelj, Manu Bueno, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Ocampos, Bryan Gil, Papu Gómez, Rafa Mir y En-Nesyri.