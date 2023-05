Sevilla FC: ¿Europa o sólo permanencia?

En la misma línea se expresaba Bryan Gil, que subrayó que "por supuesto que podemos ilusionarnos con una plaza de Conference o de Europa League, después de la dinámica que llevamos ¿cómo no vamos a pensar en mirar hacia arriba?". Pero resulta que no todo el mundo en el Sevilla piensa igual. Preguntado en sala de prensa José Luis Mendilibar por este asunto, decía rotundamente: "Me hace gracia esto. Hace tres semanas estábamos todos llorando aquí, por si salvábamos la categoría. Nosotros no pensamos en Europa. Si hubieramos ganado al Girona ya estaríamos libres de todo pecado. Y entonces, igual empiezas a pensar en algo más. Mientras tanto, no. Son las pajas mentales que os habeis hecho vosotros", comentaba en relación a la prensa. No parece haber escuchado a algunos de sus jugadores. No todos, porque Suso afirmaba en Onda Cero que "yo estoy en la línea del míster. Hace poco estábamos muertos, hundidos, peligraba la categoría y es verdad que hemos ganado partidos pero ni siquiera miramos hacia arriba. Vamos a seguir haciendo las cosas bien y si se da la ocasión mucho mejor, pero también tenemos una opción a través de la Europa League". El debate está servido.