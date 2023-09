Sergio Ramos, con ganas de que “la grada se caiga cantando mi nombre”

El nuevo defensa sevillista afirmó que este lunes en que regresó al club nervionense es "uno de los días mas maravillosos de mi vida. Estoy muy feliz por cumplir este sueño, por volver a mi casa, estoy deseando que llegue el reencuentro con mi afición. Hay cosas que no se compran con dinero. Es una decisión acertada, el corazón me pedia volver a casa, tenia una deuda, quería arreglarlo con esta afición, una deuda con mi abuelo que me hizo sevillista, con Puerta, con Reyes… No quería irme lejos, es un gran momento para venir aquí, al equipo de mi alma. Lo que pasó en el pasado debe quedar en el pasado. He pedido perdón por si alguien se sintió ofendido por los gestos. Soy muy pasional y lo exprese de esa forma. Tenemos que remar todos en el mismo sentido". Ramos quiere arreglar el desencuentrro con parte de la afición sevillista, que durante mucho tiempo no le perdonó su marcha y tampoco aquellos gestos en un partido de copa con el Real Madrid tras marcar un penalti a lo panenka. "Llevo anos dando vueltas a lo que pasó, pido disculpas y debemos hacerlo las dos partes, yo y ese sector que siempre me pito sin haber hecho nada. Yo entiendo a los hinchas que son pasionales, si hice gestos que no gustaron es normal que pitaran, pero hay que dejar esto ya atrás". En la entrevista concedida a los medios del club en el mismo cesped del Sánchez Pizjuán, el camero se emocionó al hablar de su abuelo, porque "el último recuerdo que tengo de él es que se fue llorando porque le pitaban a su nieto. No me lo merezco ni mi familia tampoco. Los Biris me han visto ahí desde pequeño, hay que enterrar el hacha y remar todos a una". Y tenía claro que quería arreglar las cosas y jugar en "su" Sevilla. "Esperé la llamada del Sevilla hasta el ultimo momento y llegó en el minuto 93. Quiero volver a marcar un gol en este estadio. Si no ganamos y tenemos una mala temporada, yo al menos habré puesto raza y esfuerzo. Eso no lo negocio", declaró.