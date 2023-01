Sampaoli: "A ver que frescura tenemos"

Sobre el rival, el actual colista con diferencia de la categoría, destacó que "es un equipo que debería llevar más puntos de los que tiene. Quizás el hecho de que estén tan lejos de la permanencia les pueda liberar un poco. Intentarán aprovechar nuestro desgaste y presionarnos en distintos lugares del campo". Sampaoli, que no dirigirá al equipo desde el cesped por sanción, cuenta con las bajas de Marcao, Tecatito, Alex Telles y Lamela. Y siguen sin llegar refuerzos, más allá de los de Badé y Ocampos. Sobre el sorprendente descarte a última hora de Reine-Adelaïde, comentó que "yo dije que tenía mucho potencial, pero después no me compete que se le fiche o no. No manejo eso en el club ni tampoco soy quién para evaluarlo. Sigo trabajando con los jugadores que puedo contar, recupero a jugadores que llevan mucho tiempo fuera y es lo que me compete, lo demás es otro área". El argentino espera un central y un mediocentro, sin hacerle ascos a alguna incorporación en ataque, como la de Bryan Gil. El nombre del barbateño ha sonado para regresar a Nervión en este mes de enero. "Bryan entra en el perfil porque ya lo quería en Marsella, lo llamé personalmente. Ya lo tuve de sparring cuando estuve aquí en la etapa anterior y me parece un jugador que nos daría cosas por banda. De la posibilidad a quererlo, yo ya no participo", afirmó.