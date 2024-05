Rui Silva y Alvaro Valles, ¿caminos cruzados?

El portero luso del Betis, que ha jugado esta temporada 37 partidos en cuatro competiciones, podría marcharse. Al menos ha hecho público su deseo de regresar a Portugal. En una entrevista concedida al diario O Jogo, afirmó que "me encantaría volver a Portugal, si es posible por la puerta grande. Tengo la ambición y el sueño de poder representar a un gran club en Portugal. Es mi sueño desde niño. Ya he cumplido algunos a lo largo de mi carrera y, sin duda, este también es uno de mis objetivos. Estoy en una etapa importante en la carrera de porteros, una fase de madurez y crecimiento. Me gustaría poder representar a un club más grande en mi país, poder luchar por el título en Portugal, que es uno de mis sueños cuando era niño".

Una vez que el club helipolitano renovó a Fran Vieites con la idea de que perteneciera al primer equipo, habrá que ver quién es el otro portero que complete la pareja de guardametas del vestuario verdiblanco. Con este deseo de Rui Silva y la posibilidad de que haya una venta a un equipo portugués que haga una oferta interesante, entra en escena el nombre de Alvaro Valles. El sevillano, de la Rinconada, es uno de los preferidos aunque le queda un año de contrato en Las Palmas. El presidente ha hablado sobre el portero sevillano, que ya militara en las categorías inferiores del Betis en su adolescencia. Miguel Angel Ramírez aseguró que "le queda una temporada, la UD lo ha querido renovar y su representante no ha querido. Si no hay acuerdo con la renovación tendremos que buscar una alternativa, pero a día de hoy no hay ninguna oferta. Es cierto que el mercado es largo, si llega alguna oferta trataremos evidentemente de que beneficie a la UD Las Palmas y al chico". Empiezan pronto los movimientos de mercado.