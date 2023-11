Ramos llama "prepotente" a Ortiz Arias

El central de Camas ha afirmado que "no sé si me quitarán la roja pero espero que sólo sea un partido de sanción y vuelva cuanto antes al equipo". Para el árbitro que le expulsó espera una sanción. "Deberían hacer como antes, meterlos en la ´nevera´. En este caso concreto, el colegiado del otro día era una persona distante, con una prepotencia fuera de lugar... porque tengas una posición deben tener respeto con los jugadores", declaró. Sobre el partido ante el PSV, Ramos cree que "es una final, espero que con el aliento de la afición, como ocurrió con Juve o Manchester, se pueda vivir una noche mágica de Champions". El futbolista sevillano ha aprovechado para mostrar su total apoyo a Diego Alonso, del que espera "que esté mucho tiempo con nosotros. Debe sentir que el equipo está a muerte con él. Mientras el míster esté con nosotros, vamos a estar a muerte. Transmite cosas muy positivas". El Sevilla aún no ha ganado ni en liga ni en Champions (aunque al entrenador le falta tiempo en cada pregunta para recordar que sí ha ganado... a un equipo de regional) y la afición está enfadada. Sergio Ramos pide apoyo a los aficionados. "Entendemos la frustración de la gente, pero debemos estar unidos. Necesitamos el cariño de la afición", aseguró.