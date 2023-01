El argentino, molesto con el Sevilla

Rajada de Acuña: "No tuve el respaldo del club"

Más madera. No hay día en que no haya marejada en el Sevilla. Parece que la mar en calma aún tendrá que esperar. En esta ocasión la ola llegó desde el vestuario. Rajada de uno de los goleadores ante el Getafe, Marcos Acuña. Ha criticado que el club no le haya defendido cuando "se ha dicho muchas mentiras sobre mi lesión".

Onda Cero Sevilla