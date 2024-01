Quique: "Pedimos perdón a los aficionados"

La explicación del mister del Sevilla en sala de prensa ha pasado por admitir que "nos equivocamos. Los diez primeros minutos han sido buenos y la intención era quedarnos altitos, pero no necesariamente presionando siempre, porque llevar la línea de cuatro al mediocampo hoy no era la mejor idea. Hemos abierto el partido de esa manera, hemos llevado la línea hasta mediocampo, con la presión alta sin robar la pelota. Ante jugadores velocísimos les hemos dado 50 metros a nuestra espalda para correr y les hemos abierto un partido que habría necesitado otra lectura y una mayor inteligencia colectiva. Tras el 0-1 había que situarse, digerir ese gol y a partir de ahí, volver a elegir opciones". Y visto lo visto, nadie eligió la mejor.

Quique Sánchez Flores afirmó que la derrota "hace daño. Pedimos perdón a los aficionados porque somos el Sevilla. Es muy doloroso, ante un equipo que está fantásticamente bien, les sale todo, juegan con ritmo y velocidad, de lo mejor que he visto este año en la categoría, pero les hemos abierto mucho las facilidades para que pudieran remontar el partido".

Ahora toca reponerse para la Copa: "Hace tres días o cuatro no pensábamos que podíamos hacer este mal partido. Hace siete u ocho días tampoco pensábamos que podíamos hacer el buen partido de Getafe y lo hemos hecho. Es fútbol, las mentes ahora vuelan de un lado a otro y esta es la principal preocupación que tengo con respecto a los jugadores. Equilibrar las mentes, las lecturas de partido y, a partir de ahí, que seamos capaces de competir en todos los sitios", declaró.

Por su parte, Ocampos comentaba que "no sé lo que nos pasa y no sé qué hay que hacer para arreglarlo. Si lo supieramos lo haríamos. Esto duele, me pone triste la situación. Estoy desde hace muchos años en este club, he vivido momentos increíbles, pero este no le gusta a nadie. Este club no se merece lo que está pasando". Y por su parte, Pedrosa se lamentaba porque "ha sido un partido para olvidar. Ha habido un momento en el que ya costaba y ellos también están con una confianza enorme. Este partido hay que olvidarlo, hay que ir al Metropolitano con todo, pero hoy las sensaciones son malas".