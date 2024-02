Quique: "Este empate nos aumenta la moral"

El míster del Sevilla valoró positivamente el empate logrado ante el Valencia, un equipo que "juega con la seguridad y la serenidad de haber conseguido ya los objetivos, aprieta mucho aquí, tiene mucha energía y es muy joven. Nos ha apretado en los inicios de cada tiempo y lo ha puesto difícil, pero luego nos hemos asentado bien. En el primer tiempo hemos jugado mejor, con salidas en vertical aunque no han finalizado con tiro, pero han sido cuatro o cinco salidas con peligro. En el segundo tiempo no hemos salido verticales ni hemos ayudado a los centrales. Hemos perdido altura y ha sido un partido más difícil para nosotros". Es el segundo partido seguido sin encajar gol, algo que quiso destacar Quique. "Se genera seguridad a partir de los resultados y las porterías a cero, pero tenemos que trabajar mucho. Seguimos viendo movimientos que nos obligan a seguir muy pendientes de los jugadores para que se corrijan y vayamos a zonas más seguras. Pero es un empate que nos aumenta la moral, la calidad del grupo, la ilusión de cara al futuro y vamos haciendo nuestros pasos, alejando equipos y también acercándonos a equipos que nos gustaría atrapar", declaró.

El próximo partido será el domingo 25 de febrero en el Bernabeu ante el Real Madrid. Para ese encuentro, "no tenemos nada que perder. Cuando juegas contra el mejor equipo de LaLiga tienes que hacer todo por ganar. Ir preparados, resetear, volver a empezar de cero la semana, hacer buena semana y allí vendrá mucha gente a vernos. Hay que competir. Si competimos, estaremos siempre cerca de un buen resultado".

Volvió Kike Salas, actuando como central zurdo. El moronense "tenía muchas ganas de ayudar al equipo y estoy contento con la confianza que me ha dado el míster, me he encontrado muy bien. El equipo ha hecho un partido muy serio y hemos logrado que generasen poco. Es una pasada tener dorsal del primer equipo, toca recompensarlo con mi trabajo".

Y además, se estrenó Alejo Veliz que "estaba deseando debutar y hoy se pudo dar. Siempre traté de dar lo mejor de mí. Tuve una oportunidad y hay que ir agarrando confianza y tratar de adaptarme al equipo lo más rápido posible, ya me siento parte de este hermoso grupo y vamos a dar lo mejor para darle alegrías a la gente. Esta semana toca trabajar duro para estar a disposición del míster".