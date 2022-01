El argentino podría jugar el partido de copa ante la Real

El positivo de Guido, ¿una buena noticia?

Nunca una enfermedad es una buena noticia, y menos cuanto se trata del virus que nos tiene a todos en vilo, pero en este caso el positivo que ha dado en los test Guido Rodríguez podría reflejar el famoso "no hay mal que por bien no venga". El argentino no ha podido acudir con su selección y eso supone que, si diera negativo antes del jueves 3 de febrero, podría jugar un partido que, en un principio, se iba a perder.

Onda Cero Sevilla