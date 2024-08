Pimienta: "Tenemos que mejorar mucho defensivamente"

El preparador catalán ha explicado que Lonkonga podría tener algunos minutos "pero no está para 90" y que "A Suso le quedan más o menos 3 o 4 semanas para entrenar con el grupo". Acerca del rival del debut en casa, el Villarreal, subrayó que "tiene jugadores que te obligan a no despistarte. No voy a descubrir ahora al Villarreal y a Marcelino. Sabe perfectamente lo que quiere y le saca siempre rendimiento a todos los equipos que ha entrenado. Su estilo es reconocible y tenemos que estar muy concentrados".

García Pimienta aseguró que "hemos visto el video del otro día y estamos trabajando para corregir los errores. Cuando marcas dos goles fuera de casa, me gustaría que diese para ganar el partido. Tenemos que ganar seguridad defensiva. Dejamos centrar de forma muy fácil. Es un trabajo de todos, no sólo de la línea defensiva", pero de todos modos ha querido dejar claro que está "contento con los cinco centrales" y que "Badé quiere quedarse". También echó flores a Marcao: "Estoy muy contento con él. Es un central zurdo agresivo, con buena salida de balón". De cara al choque con el equipo castellonense, "tenemos que hacer un buen partido ante nuestra afición. Tenemos que brindarle un equipo reconocible, ofensivo y que se sientan orgullosos de nosotros".