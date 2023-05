Recae Víctor Ruiz

Pellegrini: "Tenemos que afianzar la sexta plaza"

Conociendo la victoria del Villarreal sobre el Athletic Club y el empate del Girona ante la Real Sociedad, el Betis sabe que no puede fallar. No quiere que se le escape la plaza de Europa League y ve como los rivales que vienen por detrás, entre ellos el eterno rival, el Sevilla, se acercan peligrosamente. El Girona viene cuatro puntos por detrás, mientras que Athletic, Osasuna y Sevilla están a cinco. Así que los tres puntos que hay en juego ante el Rayo se antojan vitales. Como decía Pellegrini, "es un partido muy importante. El Rayo es un candidato a clasificar para Europa y en caso de ganar tendríamos una ventaja no definitiva, pero sí importante de siete u ocho puntos con varios equipos que nos aclararía mucho las cosas".

Onda Cero Sevilla