Pellegrini: "El resultado me supo a poco"

Manuel Pellegrini señaló tras el empate a uno que el resultado le "deja con gusto a poco". Tuvimos las ocasiones más claras, como la de Bakambu que se desgarra -en esa jugada y tuvo que ser sustituido-, la de Abde, la de Cardoso", relató el entrenador del conjunto verdibanco tras el encuentro. Subrayó que sabían que "el Sevilla es fuerte en balón aéreo" e insistió en lamentar que no convirtieron en gol "las ocasiones", aunque también reconoció que "fue un partido parejo". Preguntado por el penalti que señaló el colegiado murciano José María Sánchez Martínez a favor del Betis con el 1-1 pero que después corrigió su decisión tras consulta con el VAR, dijo que no quiere centrarse "en el resultado del partido por una jugada puntual. El VAR no se equivoca nunca. Él (el árbitro) estimó que era falta, pero le llaman. La semana pasada a Juan Miranda le hicieron una jugada igual, con un manotazo en la cara y nos la cobraron a favor", recordó el entrenador del Betis.

Pellegrini, que dejó entrever que la lesión del delantero congoleño Cédric Bakambu podría ser para varias semanas y que podría tener complicado volver para las cinco jornadas que restan de LaLiga, también se refirió a las sustituciones de Isco Alarcón y Ayoze Pérez por el marroquí Ez Abde y Rodri Sánchez. "La idea era refrescar al equipo. Habían hecho mucho esfuerzo (Isco y Ayoze), los dos entraron muy bien al partido y ya lo habían dado todo", argumentó.