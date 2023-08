Pellegrini: "Nos faltó creatividad e intensidad"

Sobre la derrota, comentó que "los resultados de los partidos amistosos reflejan algo pero no son lo mas importante, porque los cambios y las alineaciones no están hechas para ganar los partidos, sino para tratar de dar minutos. Fue un partido bastante disputado, parejo, ellos tuvieron la ocasión del poste, nosotros otra en el segundo tiempo... pero el gol de ellos viene de un doble fuera de juego. Cuando le devuelven el balón en el corner viene de fuera de juego y después el que desvía el balón también está en fuera de juego. Estuvimos bien defensivamenmte, nos faltó un poco de creatividad que si me gustó el día del Sevilla y de intensidad en el primer tiempo para evitar que la Real tuviera tanta posesión de balón".

También fue preguntado Pellegrini por el debut de Isco, que además fue titular. "Vimos destellos de la calidad que él tiene, está falto de fútbol pero estos minutos le van a venir bien. Está trabajando muy fuerte todos los días de la semana. Fisicamente no está muy lejos de lo optimo", afirmó.