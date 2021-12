Pellegrini y el mercado: "No podemos debilitar el plantel"

Según Pellegrini, "no creo que tengamos participación en el mercado. No se puede cerrar a todo, pero, en términos generale,s el plantel está completo. En enero hay que analizar los que están aptos para jugar. El plantel está respondiendo a las exigencias. No me cierro a nada pero no creo que tengamos participación. No descarto nada, porque nunca se sabe lo que va a pasar. La idea es que no se vaya nadie y que no llegue nadie. Pueden suceder muchas cosas en enero, pero lo que no podemos hacer es debilitar el plantel".

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha aportado aún más información, descartando la llegada de Dani Ceballos en el mercado invernal. "Creo que este no es el mercado para abordar la contratación de Dani. En futuro próximo tendremos conversaciones", ha comentado en los medios oficiales del club.