Pellegrini: "Hay que producir más si queremos revertir el resultado"

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, se ha mostrado tajante en la previa. "Lo veo como un partido difícil, como todos en Europa. Perdimos 0-1 en casa así que tenemos que venir a buscar un resultado desde el primer minuto. Hay que entrar con el convencimiento de que en el partido anterior lo hicimos bien defensivamente, pero ofensivamente tenemos que producir más si queremos revertir el resultado", ha indicado.

Pellegrini ha confirmado lo evidente. Ante las ausencias de Pezzella y Sokratis, Chadi Riad y Marc Roca serán los centrales. "Vamos a ver el once inicial de mañana. No hay muchas alternativas para buscar. Johnny (Cardoso) no ha jugado nunca de central. Marc tampoco lo había hecho, pero tiene la experiencia de los partidos de la Europa League. Con Chadi, son los únicos que tenemos, así que van a jugar ellos", ha afirmado el chileno.

Por otro parte, el preparador bético se ha referido al más que enquistado proceso de renovación de Guido Rodríguez. Según Pellegrini, "lo de Guido es normal entre un jugador que termina contrato y un club que quiere renovarlo y tendrá otras alternativas. Ni creo que Guido no quiera seguir en el Betis, ni creo que el Betis no quiera a Guido. Ojalá se llegue a un entendimiento. Todavía queda un tiempo para lograrlo".