El paso necesario en la Champions

Para ello deberá quedar primero o segundo en este grupo en el que pelea con Arsenal, ahora mismo cuarto en la Premier; PSV Eindhoven, que es líder de la liga holandesa, con un 12 de 12; y el Lens, a priori el más asequible. Sí, la campaña pasada fue segundo en la liga francesa, pero este año ha empezado realmente mal. El bagaje de los primeros cinco partidos se sustenta en un empate y cuatro derrotas. Eso sí, como dijo Mendilibar, no se pueden fiar de los franceses que el curso pasado hicieron un gran papel. Como siempre dicen los entrenadores "debemos fijarnos más en lo que podemos hacer nosotros". Y esa es la incognita. ¿Qué Sevilla veremos ante el Lens? El once no debe diferir mucho del que ganó, con sufrimiento, a Las Palmas. Porque no tiene pinta de que el míster vaya a poner a Nyland en la Champions y porque no parece que la defensa, sin Acuña, vaya a cambiar mucho. Pero a partir de ahí sí que podría haber tres o cuatro novedades. Fernando, Lamela y En-Nesyri apuntan a titulares y seguramente que Lukebakio tendrá minutos. Veremos si debuta Mariano, aunque no parece que vaya a ser desde el inicio.

El Ramón Sánchez Pizjuán debe jugar un papel importante en este primer partido. La ilusión del sevilliismo por, de una vez por todas, hacer algo destacado en la Liga de Campeones está ahí. A pesar del mal comienzo en liga. Primero pasar de la fase de grupos y luego ya veremos. El Sevilla ha ganado los últimos cinco compromisos europeos en su campo, con 13 goles a favor y uno en contra. Y esos números, la afición tiene mucho que ver. Eso sí, son números de la Europa League. En Champions sólo ha ganado 4 partidos de los últimos 13.

Alineaciones probables:

Sevilla F.C: Dmitrovic; Jesús Navas, Loïc Badé, Sergio Ramos, Adrià Pedrosa; Fernando, Gudelj, Rakitic; Ocampos, Lamela, En-Nesyri.

RC Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado; Florian Sotoca, Fulgini, Guilavogui.

Hora: 21.00 horas.

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.