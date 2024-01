Palo tremendo de Quique a su equipo: "Es imperdonable; duele en el alma"

Se veía muy enfadado al entrenador del Sevilla con los fallos de concentración y de marca de sus futbolistas en defensa. Uno de ellos, en el minuto 55, permitió que David García rematara solo en el segundo palo en un corner para que Budimir hiciera el 1-1. "Estas acciones a balón parado son imperdonables. Hay miles de horas detrás del balón parado para que nosotros ahora perdamos la marca. Eso es no entender en qué situación estamos... es que no sé describirlo, pero duele, duele en el alma ver eso. Es la situación más diáfana que tienen dentro del partido. Solo es saber cual es tu jugador y donde puede caer la pelota. Me parece que eso es no ser conscientes de lo que significa ir 1-0. Tengo que levantar el tono. Estoy muy enfadado y no se me va a pasar tan rápido", declaró.

El técnico madrileño, visiblemente molesto con sus jugadores, tenía claro que "el partido nos lo hemos complicado nosotros. Espero que tomen nota. No lo estoy diciendo en un tono agradable, pero hay que elevar el tono, porque si no lo elevamos…". Preguntado por el temor de un descenso, admitía que "ahora mismo es lo más importante. Hay una liga de 16 partidos y va a ser toda una lucha permanente. No ha sido en este partido en el que se ha decidido que tipo de temporada le queda al Sevilla, fue en el del Alavés, ahora bien, son jugadores de calidad, si cambiamos esas mentes y cometemos menos errores, jugamos una liga de 16 partidos a la altura de lo que el Sevilla merece".

Tuvo tiempo, también, para quejarse por los arbitrajes y para pedir un delantero. Sobre la expulsión de Suso, afirmó que "el Sevilla está super castigado. No nos tratan con el mismo criterio que en otros estadios". Y sobre los fichajes, dejó claro que "se queda libre la ficha de Rakitic y hay que ir de cabeza a por un delantero".