Orta: "Estoy muy contento, el equipo ha mejorado en este mercado"

Tras el cierre del mercado siguen en la plantilla jugadores como Rafa Mir, Mariano, Jordán o Januzaj, algo que ha enfadado a muchos aficionados. Como les ha enfadado ver cómo han elegido a tres chicos de 20 años, sin experiencia en la liga española y casi ni en las de sus paises, para que el Sevilla evite el descenso. Pero la opinión de Víctor Orta es muy distinta. "Estoy contento, el equipo ha mejorado. Hemos seguido la estrategia que nos marcamos. Es verdad que no ha salido Fofana, por ejemplo, pero los que han llegado han sido de gran nivel. La hoja de ruta con la que hemos terminado es la misma que la que nos marcamos el pasado 15 de diciembre", declaró. No piensa el director deportivo que debieran fichar a jugadores más expertos, porque "esa jerarquía ya la tenemos. Lo que yo quería era calidad y estos jugadores vienen de grandes equipos y tienen calidad. El problema no es la edad, sino lo que desarrollen. Queremos jugadores que traigan energía y aire fresco, no existe una fórmula. La calidad no tiene nada que ver con el dni. El Barcelona y el Madrid tienen jugadores jóvenes de muchísima calidad".

En relación a Januzaj, fue contundente al explicar que "teníamos hasta seis propuestas y nos dijo que no quería irse. De Turquía, de Escocia... No ha querido. Yo le dije que un futbolista debe desarrollar su profesión jugando y siendo futbolista y él me dijo que por los minutos no era un problema, y me zanjó el debate". También aclaró lo ocurrido con la cesión frustrada de Rafa Mir al Valencia. "Hace tres días el Valencia hizo una oferta verbal que era considerada insuficiente. Ayer por la mañana se incrementa la oferta y nosotros le dijimos hasta cuándo estamos dispuestos a pagar el salario de Rafa. Ellos dijeron que estaban dispuestos a pagar una parte, pero no la totalidad. El Valencia debería haber respondido al email que le mandamos pero no lo hizo. Llevo en 18 años más de 200 operaciones de mercado. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia quisiera a Rafa Mir, hoy tendría a Rafa Mir. El jugador y su asesor me piden que reactivemos la operación, ellos nos transmiten que no pueden hablar con los dueños del club por diferencia horaria y que daban la operación por anulada. El jugador se quedó decepcionado", declaró.

En relación al fichaje del delantero, Orta contó que "cerramos un acuerdo con el Boavista antesdeayer, pero nos llega una comunicación para que el dinero que ibamos a pagar fuera a la cuenta de unos acreedores que tienen ellos. Eso, evidentemente, lo quisimos incluir en el contrato pero ellos no querían. Les dimos un tiempo para solucionarlo y como no lo arreglaron frustramos la operación". Y fue cuando cerraron con el Tottenham la cesión sin opción de compra de Alejo Véliz, que se ha mostrado "orgulloso de estar en esta entidad. Quiero aportar goles. Ya llevo dos semanas entrenando con balón y la semana que viene me incorporaré al grupo y estaré a disposición del entrenador".