Rayados insiste por Tecatito

Ocampos, el Fulham y Mendilibar rezando

José Luis Mendilibar apela al famoso "Virgencita, que me quede como estoy". Quiere tres fichajes pero si no se los traen, ha dicho por activa y por pasiva que, al menos, no vendan a ninguno de los 14 o 15 jugadores con los que cuenta.

Carlos Hidalgo