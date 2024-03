Del Nido Carrasco: "No puedo permitir que mi padre y los americanos hagan daño al Sevilla"

El presidente del Sevilla quiso quitar hierro a los piques dialécticos con su padre y hasta con su hermano Miguel Angel, que le llegó a decir: "Tú eres Carrasco a secas, porque el Del Nido te queda grande. Estás en el Sevilla porque ganas en una temporada ganas lo que en 16 años siendo abogado". Del Nido Carrasco explicó que "no he querido que la junta se convirtiera en un show. Sólo quiero seguir trabajando para la regeneración deportiva del club. No puedo permitir que mi padre y los americanos hagan daño al Sevilla. Él me dio a elegir entre hacer las cosas mal o bien y yo elegí hacerlo bien y ayudar al Sevilla. Yo quiero el máximo consenso pero para eso mi padre debe salir de las garras de los americanos". En lo deportivo, aclaró que confía "en Quique y en los jugadores. Tenemos el mejor cuerpo técnmico. Ahora, Getafe, Getafe y Getafe".

El club admitió en la junta que existe una desviación económica de 27 millones de euros por haber caído tan pronto en la Champions y por el cambio de entrenador, pero se congratuló por el crédito de 108 millones de euros, "de las mejores operaciones jamás firmadas en el fútbol". También se hicieron públicos los sueldos de los dirigentes: 600.000 euros anuales para el presidente, 450.000 para el vicepresidente y 50.000 para cada consejero. Tanto estas cifras como las de las deudas han sido muy criticadas por Del Nido Benavente, pero el presidente afirmó que "el 99% de los datos económicos que se han dado son falsos. Tenemos estabilidad social y financiera".