Del Nido Carrasco y la nueva hoja de ruta

El presidente sevillista fue preguntado por el mal ambiente y los tiempos convulsos que viene viviendo el club. "Yo le tiendo la mano a todos los sevillistas, incluido a mi padre. Me gustaría que hubiera unión, pero la situación es la que es. Seguiremos trabajando para que el equipo gane partidos y esté más tranquilo, declaró. Cuestionado por si influye todo este embrollo institucional en la negativa marcha del equipo, subrayó que "buscar pretextos y excusas es de cobardes, aunque lógicamente todo lo que genere mal ambiente en una institución no es positivo. Pero tenemos capacidad suficiente para salvar esto". Del Nido Carrasco habló del futuro, a corto y medio plazo, explicando que "estamos ocupados en la regeneración deportiva del equipo. Tenemos claras las razones de estos dos años malos y ya estamos trabajando para la próxima temporada. Empezamos el verano pasado saliendo de once jugadores, otros tres en el mercado de invierno y estamos reordenando la plantilla para tener jugadores más eficientes, menos futbolistas y volver a lo de siempre: hacer más con menos. En los últimos años hemos tenido plantilla sobredimensionadas".

Admitió que "no estar en competición europea tendrá una repercusión económica porque no tendremos esos ingresos. El año que viene redimensionaremos la plantilla". ¿Y será con Quique Sánchez Flores al frente? "Mi confianza en el entrenador es absoluta. El equipo ha tenido un bache... había encontrado el buen fútbol y los buenos resultados, pero contra Almería y Celta dimos varios pasos atrás y claro que estamos preocupados. No pensamos en el futuro de Quique ni de nadie, sólo en el partido del Getafe. Quique tuvo la capacidad de enderezar el rumbo del Sevilla y la volverá a tener", aclaró. Y si no quiso referirse a una posible continuidad del entrenador tampoco lo hizo en relación a una renovación de dos jugadores importantes que terminan contrato: Jesús Navas y Sergio Ramos. "Jesús es la mayor leyenda del Sevilla Fútbol Club y nos está ayudando muchísimo pero ahora mismo lo único que nos preocupa es el Getafe. Ya se abordará cuando acabe la temporada", afirmó el presidente de la entidad nervionense.