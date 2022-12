Del Nido, cada vez más cerca de volver al Sevilla

De todos modos, el pacto por la estabilidad firmado en 2019 sigue legalmente vigente, con lo que Del Nido deberá pagar una penalización económica bastante cuantiosa al romperlo. Pero ahora sí que la Junta de Accionistas, si no lo remedian los recursos a los que tienen derecho Castro y sus socios, será un pulso accionarial. El expresidente, en la Peña Sevillista de Carmona, aseguraba que "tengo un 100% de posibilidades de ganar. Denme cien días como presidente y al Sevilla no lo concerá ni la madre que lo parió". Del Nido anunció que tiene en su poder "27.000 acciones y 777 Partners, que me apoyan, tienen 11.000. Además hay muchisimos accionistas que me han dado sus títulos. Tengo cola en mi despacho. Confío en volver a la presidencia y retomar el trabajo que dejé a medias". Sin duda, la Junta de Accionistas del 29 de diciembre puede ser histórica. ¿Habrá finalmente cambio de presidente?