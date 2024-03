Navas se parte la cara para poder jugar en Almería

El palaciego, a sabiendas que Juanlu tiene un problema muscular y no está disponible para el Power Horse, ha estado poniendo todo de su parte esta semana para poder llegar bien al encuentro del lunes. De hecho, este jueves ha comenzado a entrenar con el grupo. Si no llegara a tiempo, podría ser Lucas Ocampos el que ocupe el carril diestro. En la izquierda jugaría Pedrosa porque Acuña ha vuelto al grupo pero se antoja complicado que pueda jugar de inicio tan pronto. El miércoles no saltaron al cesped Ramos y Lamela pero este jueves ya han participado sin problemas en la sesión con el resto de sus compañeros. Continúan trabajando a buen ritmo Lukebakio, Marcao y Gudelj, que junto a Marcos Acuña podrían ser las novedades en la lista de convocados para el choque de Almería. Sólo quedan en la enfermería Lucien Agoumé, Mariano Díaz, Joan Jordán y Juanlu Sánchez. Quedan tres entrenamientos hasta que Quique ofrezca la lista de convocados para el partido del lunes 11 de marzo a las nueve de la noche en Almería. El conjunto indálico es colista con nueve puntos uy no ha ganado todavía esta temporada ningún partido. De hecho, hace ya nueve meses desde la última vez que consiguió la victoria, un 20 de mayo de 2023, durante la temporada 22-23 ante el Real Mallorca por tres goles a uno.