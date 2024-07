Navas: "Es increíble: en las cinco fases finales, he llegado a la final"

"He tenido la suerte de venir muchos años con la selección, de disfrutar de la selección, pero es increíble que en las cinco fases finales que he venido he llegado a la final en las cinco, eso es un orgullo para mí, estoy muy contento por ello", reconoció el jugador en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El capitán del Sevilla estuvo presente en la final del Mundial 2010, la de la Eurocopa 2012, la de la Confederaciones 2013 --perdió España ante Brasil--, la de la Liga de Naciones en 2023 y la de este domingo de la Eurocopa, con Inglaterra como rival para lograr el cuarto título continental de la selección.

"Los compañeros el primer día cuando llegué a la concentración me dijeron 'este año llegamos también seguro porque ha estado en las cuatro anteriores, es algo único'. En el primer partido ya lo decían y aquí estamos", celebró el veterano futbolista, de 38 años.

El palaciego ve "similitudes" entre esta selección y otras que se proclamaron campeonas en el pasado. "Hay una familia, una unión muy buena que fue lo que nos hizo conseguir títulos y estamos volviendo a conseguirlo. El año pasado conseguimos la Nations League y este año estamos en la final. Ojalá podamos levantar la Eurocopa, porque estamos muy ilusionados tanto nosotros como toda España", deseó.

Y este domingo Navas vivirá su último encuentro en la selección, al llevar "varios años" con problemas en la cadera. "Hay momentos que se bloquea y es más difícil. En el descanso --ante Francia-- estaba muy dolorido, pero quería seguir ayudando al equipo y pude aguantar un tiempo más. Son los últimos momentos y uno los disfruta al máximo", indicó.

"Sería tremendo ganar la Eurocopa, sobre todo por los compañeros, por la afición, que creo que se lo merecen, cómo están trabajando, cómo estamos haciéndolo, cómo entrenamos cada día. Estamos muy orgullosos de cómo lo estamos haciendo y tenemos que seguir así", concluyó Navas.