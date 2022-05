Monchi y Castro desmienten contactos con Diego Martínez y quieren que Lopetegui siga

Monchi, preguntado en Movistar por el asunto, aseguró que "además de ser mentira esa noticia está publicada con muy mala leche. Eso está hecho justo antes del partido en el Metropolitano para desestabilizarnos. Pero no lo van a conseguir. No podrán con nosotros. ¿Cómo vamos a pensar en cambiar de entrenador si nos ha metido 3 años consecutivos en Champions? Julen, como cualquier jugador, tiene cláusula de salida, pero nosotros no nos cuestionamos su salida".

En la misma línea se manifestó el presidente, Pepe Castro, en Radioestadio Noche, de Onda Cero. Afirmando que están encantados con que se quede pero matizando, y es importante el matiz, que "si viene el Bayern, por ejemplo, y lo ficha, pues se irá, pero nosotros estamos encantados con él. No hemos hablado con Diego Martínez, no hemos hablado con ningún entrenador. Es inadmisible que publiquen eso. ¿Cómo voy a pensar en buscar otro entrenador si nos ha hecho ganar la Europa league y nos ha metido 3 veces seguidas en Champions? Sería una barbaridad".

El máximo mandatario sevillista explicó que "estamos contentos por haber conseguido este punto para meternos en Champions, porque es muy importante en lo deportivo y en lo económico. En los últimos 19 años hemos jugado en Europa en 18 temporadas. Debemos estar en el campamento base que es la Champions y seguir creciendo. Es verdad que en los últimos 8 o 10 partidos no hemos podido seguir con el ritmo de victorias. Pero creo que nos merecemos ser terceros".