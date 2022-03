Minutos para los internacionales del Sevilla

Tecatito Corona jugó 79 minutos con la selección de Mexico ante Estados Unidos. El empate conseguido le coloca a un paso del mundial de Catar 2022. Por otra parte, Nemanja Gudelj jugó los 90 minutos del Serbia 1 Hungría 0, en el que Dmitrovic no tuvo participación. Bono, Munir y En-Nesyri juegan con Marruecos este viernes 25 ante el Congo a las 16.00 hora española. Habrá que ver si el portero sevillista está en condiciones después de haberse perdido el choque con la Real Sociedad al no superar el calentamiento por molestias. El combinado marroquí tiene el martes 29 a las 21.30 horas el partido de vuelta de la eliminatoria para jugar el Mundial de neuvo ante el Congo pero en Marruecos, por lo que los futbolistas del Sevilla podrían estar a disposición de Lopetegui el miércoles 30 por la tarde. Eso significa que no tendrán problemas para llegar al partido contra el Barcelona del domingo 3 de abril.

En esta ocasión la representación sevillista en la selección argentina se quedó en la mitad, porque Acuña y el Papu se quedaron en la capital hispalense. Gonzalo Montiel y Lucas Ocampos, que se encuentran con el combinado que dirige Scaloni, juega como local ante Venezuela en la madrugada del viernes al sábado, a las 00.30 horas, y en la madrugada del martes 29 al miércoles 30 contra Ecuador como visitantes. Argentina ya tiene el billete al mundial, como Dinamarca y Francia. Aún así, Delaney disputará este sábado 26 un partido ante Holanda a las 20.45 en Amsterdam y Koundé jugará este viernes 25 un amistoso ante Costa de Marfil a las 21.15 en Marsella y otro contra Sudáfrica el martes 29 a las 21.15 en Lille.