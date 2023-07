Mendilibar: "Tenemos que vender"

Los entrenadores suelen pedir publicamente fichajes, cuando tardan en traerlos. Pero no es el caso de Mendilibar porque "primero tendrá que haber salidas. Sabía que iba a haber muchos jugadores por los que volvían de cesión, pero por ejemplo estamos escasos en defensa. Eso sí, sé que si no sacamos gente, es imposible. Hay jugadores que saben que están en la rampa de salidas, pero no voy a dar nombres. El mercado está muy parado". Habrá cesiones y quién sabe si alguna rescisión de contrato, pero es obvio que lo primordial son las ventas. Y los principales activos del club son Bono y En-Nesyri. El técnico vasco ha hablado claro. "No sé si vendrá alguien y pondrá el dinero por ellos dos, pero parece que es por los que más dinero se puede sacar", declaró.

En cuanto al partido contra Independiente del Valle, subrayó que "en el primer tiempo nos ha costado, ellos han estado fuertes, han hecho alguna ocasión. Jugamos en cortito y nosotros no jugamos así. Nos faltó terminar con centros y tiros. En la segunda parte mejoramos en la presión y estuvimos mucho mejor, generando más peligro. Habrá que mejorar un montón de cosas".