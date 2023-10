Mendilibar: "Los resultados no son tan malos"

"Entre parón y parón sólo hemos perdido un partido", comentaba el entrenador sevillista en la rueda de prensa previa al choque con el Rayo Vallecano, del que destacó que "nuestro rival no se para a mirar a ver qué pasa, busca el camino recto hacia portería contraria, como hace por ejemplo Álvaro García, verticalidad y buscando la espalda. Nos van a buscar siempre la espalda, la portería, siendo profundos". Estaría muy bien ganar, antes del parón de selecciones, pero Mendilibar no cree que estén "presionados por ganar. Vamos a salir a ganar, eso está claro. Los resultados no son tan malos. Sólo hemos perdido un partido, ganado dos y empatado el resto. Si ganamos el de mañana los 10 puntos serían una media buena para una buena clasificación a final de temporada. El Sevilla está obligado a ganar, pero si hacemos un buen partido tenemos más opciones de ganar".

En el capítulo de individualidades, dos de los nombres propios son Navas, convocado por la absoluta, y Juanlu, que debuta con la sub 21. "Tenemos dos buenos futbolistas que van con sus selecciones y eso es señal de que tenemos el puesto bien guardado. Eso hace que sea muy difícil que me pueda confundir elija a uno o elija al otro. A Jesús que con la edad que tiene le llamen es señal de que algo estaremos haciendo bien. Que ahora vayan el doble de jugadores respecto al pasado parón es buena señal", declaró.

Para el partido ante el Rayo, causan baja por problemas físicos Lamela y un Mariano que sigue mostrando molestias, que le impiden entrenar bien. El míster afirmó que "ha estado mucho tiempo sin jugar. No tiene una lesión grave pero si tiene cosas que le paran de coger el ritmo. Las dos cosas que han tenido han sido de una semana. Espero que esto también sea corto y no vuelva a recaer".