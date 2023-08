Mendilibar pide fichajes

El entrenador sevillista ha alzado la voz para pedir fichajes. "Tenemos que apuntalar el equipo. Hay gente sin ficha que tiene que salir, otros con ficha que pueden salir... Con dos delanteros vamos justitos. Habría que traer alguno más, por número. Un central, con la gente lesionada, lo normal es que pueda venir, y luego vamos a ver si el mediocentro puede venir. Pero para que venga toda esa gente primero tienen que salir jugadores", declaró. Ya explicó Orta que están buscando equipo a Januzaj, Oscar Rodríguez e Idrissi y, seguramente, también a Kike Salas. Pero no hay que descartar que salga alguno de los no declarados como descartes. De los nuevos, Mendilibar destacaba que "Lukebakio me ha dado buena sensación, ha entrenado como comodín, con los dos equipos. Ha venido bien y creo que lo que le pedimos lo puede hacer bien. Lo poco que ha hecho hoy, lo ha hecho muy bien". Y de Djibril Sow, que de momento sólo ha jugado 21 minutos, comentó que "hoy ha estado sensacional. Me entra por el ojo. Tiene cosas muy buenas, pero le hace falta adaptación para hacer las cosas que le pedimos. Hay que tener paciencia con todo el mundo". No ha dado pistas sobre si saldrá Rafa Mir, pero sí ha sido muy claro: "Va convocado, ha jugado y llevamos tres partidos. Dos malos y uno muy bueno. Yo con Rafa estoy tranquilo y contento porque está con nosotros y tengo que sacarle provecho. Si se queda, de maravilla porque es un jugador más. No tengo nada en contra de él ni de nadie".

De cara al partido ante el Girona, destacaba Mendilibar que "en los dos partidos de Liga hemos tenido más posesión que el rival y no ha servido de nada. La temporada pasada, a veces teníamos más y otras menos, pero jugábamos más en campo contrario. A mí, tener más el balón en campo propio no me interesa. Son cosas que cambiar y por eso hemos hecho eso hoy. Nos hemos fijado más en lo nuestro sin restar importancia al rival. Veía que las cosas no las estábamos haciendo bien y por eso hemos cambiado un poco lo previsto para antes del entrenamiento". El técnico vasco ha señalado que le ha gustado mucho el entremamiento de la plantilla de este viernes "y me agarro a eso para mañana". Comentó que "el tiempo que ha habido entre partidos ha sido de cinco días, que creo que son suficientes para poder recuperar y estar otra vez al 100%. Es verdad que debido al calor, a la temperatura a la que entrenas y juegas los partidos, no es fácil descansar. Hago hincapié en el entrenamiento de hoy. Creo que ha sido muy bueno, hacía tiempo que no decía esto delante de vosotros ni de los jugadores. Les he felicitado porque llevábamos tiempo que no entrenábamos tan bien como hoy. Eso me da que pensar que mañana podemos hacer un buen partido".