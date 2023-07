Mendilibar: "La idea es llegar al día 11 en plenitud"

El técnico vasco señaló que "es importante que muchos de ellos vayan jugando 90 minutos . Los internacionales ya van sumando minutos, pero esperamos que en la semana de cuatro días antes del Valencia podamos preparar bien ese partido". En cuanto al amistoso en Detroit ante el Crystal Palace, el trofeo se llevó el Sevilla tras el empate a uno y la tanda de penaltis. Marcó Rakitic un golazo a bote pronto cruzando el balón, empataron los ingleses aprovechando una nueva perdida de balón de Jordán en mediocampo (son demasiadas) y la tanda no fue tal. El sistema era muerte súbita. Rakitic marcó y Andersen no. A José Luis Mendilibar le gustó su primer tiempo pero no el segundo. "El primer tiempo ha sido bueno, hemos competido bien. En el segundo hemos bajado. Nos ha costado pasar del centro del campo, llegar al área rival y ellos nos han dominado y estado mejor y por eso han empatado. Con uno menos los diez últimos minutos hemos aguantado", declaró, refiriéndose a la expulsión postrera de Gudelj por doble amarilla. +

Por su parte, Rakitic afirmaba que les "sorprendió la intensidad del rival, pero eso es bueno oara coger ritmo. Ha sido nuestro mejor partido del verano. En fuerza y en altura nos superábamos pero hemos estado ahí. Por último, tuvo palabras para los aficionados. "Agradecemos a la gente el cariño, he visto a mucha gente con nuestra camiseta y les damos las gracias por venir y apoyarnos tan lejos de nuestra casa", aseguró.

Lo siguiente será el derbi contra el Betis en Guadalajara, en la madrugada del 2 al 3 de agosto, a las 05.00. Sobre el partido ante el eterno rival, comentó que "en teoría deberíamos ser amigos. Vivimos en la misma ciudad y compartimos cosas. Jugarán otros completamente diferentes a los de hoy y espero que sea un partido que nos venga bien a ambos para seguir preparando la próxima temporada y no haya ningún problema de ningún tipo".