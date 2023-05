Descanso para Fernando; Navas y Pape, sancionados

Mendilibar: "Haré la alineación pensando en la final"

No se esconde. Mendilibar tiene claro que "haré muchos cambios. No queremos hacer el tonto con el Real Madrid, pero haré la alineación pensando en el Madrid... y en la final. Buscamos competir y que no pase nada raro durante el partido en cuanto a expulsiones o lesiones. Normalmente siempre pensamos en el día, pero habiendo una final pensamos en ella y en qué jugador puede venir bien para que juegue un rato y quién no. ¿Si voy a pensar más en el once de Budapest? Claro".

Onda Cero Sevilla