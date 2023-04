Mendilibar: "La eliminatoria está al cincuenta por ciento"

En el Sevilla no van a estar Pape Gueye, Montiel y Tecatito, bajas a las que se suma la de Jordán, que "no jugará este partido ni el siguiente ni el siguiente". Sí que se ha recuperado Rekik, tras ser sustituido en Mestalla por molestias musculares. Y en el rival, jugadores que andaban tocados van a poder viajar, como Shaw o Sabitzer, aunque habrá que ver si están como para salir de inicio. La gran noticia es que entrenó con el grupo Rashford, aunque Mendilibar prefiere no hacer cabalas con posibles alineaciones del equipo mancuniano, porque "sería especular. Hasta que no den la alineación no voy a pensar quién va a jugar. Nosotros tenemos también gente tocada, piensas que están bien pero siempre les falta algo. El equipo que saquen será muy bueno, da igual quien juegue. Rashford es uno de los mejores delanteros que hay en la actualidad, pero no vamos a preparar dependiendo de si juega o no, pensamos en nosotros mismos respetando al rival. Si juega será porque estará bien, pero si no jugará otro que será tan bueno como él o casi".

Todo apuntaba a que el Sevilla se iba a traer una dura derrota de Old Trafford y al final, por jugar en campo rival, "llegaron los goles aunque fueran de rebote. Viendo la primera hora de partido podías decir 'la que nos va a caer' y poco a poco lo fuimos cambiando. Si estamos mucho tiempo en área contraria nos va a favorecer un rebote o la calidad que podamos tener". Y la afición ayudará a doblegar a un gran rival. Mendilibar espera "el estadio a tope, con los colores del club y de principio a fin apoyando a los jugadores. La ilusión está ahí. Esta competición es diferente para el sevillista y lo ves en la calle".