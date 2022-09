Acuña es duda para el sábado

Lopetegui manda recados a algunos jugadores

Interesante rueda de prensa de Julen Lopetegui, sin huir de ningun tema, hablando de muchos nombres propios, explicando cómo están fisicamente jugadores como Marcao y Fernando y mandando recados a algunos jugadores. No se ha escondido a la hora de pedir un esfuerzo a futbolistas "como Suso, Dolberg, Januzaj, Nianzou, Marcao... tienen que apretar, porque la competición no espera a nadie. Sigue habiendo jugadores que no están y tienen que apretar. Ojalá tuviéramos mas recursos a disposición del equipo".