Ha confirmado que tiene "muchísimas bajas"

Lopetegui no ve favorito al Sevilla

Gudelj no ve al Sevilla tan favorito como algunos dicen. Y Lopetegui, preguntado por el equipo que va a llevar este jueves ese cartel, ha comentado que "esa palabra solo es para la prensa. Los favoritos no existen en el mundo del fútbol. Lo que vale es lo que desarrolles en el campo. Y el rival, el West Ham, aunque no se quiera ver, tiene un alto nivel".

