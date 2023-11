A Londres, sin Nyland, Ramos y Acuña

El portero sevillista, que estaba siendo titular en liga y Champions y con un buen rendimiento, se lesionó al golpear un balón en el entrenamiento. Sufre una lesión miofascial en cuádriceps de su pierna derecha y no viaja a Londres para el partido contra el Arsenal. Y es duda para el siguiente partido, que no es un partido cualquiera. Como le pasa a Sergio Ramos, Nyland es duda para el encuentro con el Real Betis. El camero y Marcos Acuña también causan baja para Londres. En el caso del argentino, tiene molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha. La convocatoria de Diego Alonso, de 24 futbolistas, la forman Dmitrovic, Alberto Flores, Matías, Jesús Navas, Juanlu, Gattoni, Badé, Nianzou, Kike Salas, Pedrosa, Gudelj, Fernando, Soumaré, Joan Jordán, Sow, Rakitic, Óliver Torres, Ocampos, Lamela, Suso, Lukebakio, Rafa Mir, Mariano y En-Nesyri. Marcao y Januzaj no están inscritos en la competición continental.