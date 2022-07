Koundé: "Fue un orgullo defender el escudo del Sevilla"

El defensa galo costó 23 millones de euros y el Sevilla lo vende por 50. De esa cantidad, solo se embolsará 44,5 millones. El resto se lo llevará, por contrato, el Girondins de Burdeos, que se guardó un 20% de la plusvalía. En el contrato de traspaso al Barcelona se contemplan 10 millones de euros en bonus por objetivos, de los cuales 5 son de fácil cumplimiento y otros 5 supeditados a que el Barça gane la Champions y otros títulos. Koundé tendrá en su nuevo equipo una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. En sus redes sociales publicó un video en el que se despide de a afición del Sevilla. "Toca despedirme de vosotros. Quería deciros unas palabras. Sobre todo, gracias. Muchas gracias por todo. Por el cariño y el apoyo que recibí desde que llegué. Fue un honor y un orgullo el pertenecer a este club, defender este escudo y llevar esa camiseta. Me voy a llevar muy bonitos recuerdos. Fueron muchos. La primera participación en Champions, escuchar esa música siempre lo voy a guardar conmigo. Por supuesto, mi primer título. La Europa League, que fue una locura, aunque no lo pudimos disfrutarlo de verdad con vosotros, hemos sentido vuestro apoyo a lo largo de la competición. También la primera convocatoria con la selección francesa absoluta. Por todo eso, estoy muy agradecido al club, a vosotros. Me voy a llevar también muchos recuerdos de El Gran Derbi, que es una suerte el haber podido vivir este partido, que es muy apasionante. Es muy difícil de explicar, pero ver a toda esa gente gritando para nosotros, gente corriendo durante 100 metros detrás del autobús... fue muy especial. Quería desearos la mayor suerte del mundo. Estoy seguro de que vais a seguir disfrutando de este equipo porque es muy grande, con muy buenos jugadores y muy buenas personas. Mandaros un abrazo y nos vemos pronto", comentó Julés Koundé ya desde Barcelona.