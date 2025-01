El juez vuelve a cerrar la puerta a Del Nido

Es la sexta vez que los tribunales tumban al expresidente esa petición, con lo que se le vuelve a negar su regreso a la presidencia porque no podrá utilizar sus acciones en el punto clave del orden del día. "Se deniega la solicitud de medidas cautelares llevada a cabo por la procuradora de los tribunales Sra. Del Nido Mateo, en nombre y representación de Don José María del Nido Benavente. Con expresa condena en costas a la parte promotora de este incidente. Notifíquese la presente resolución a las partes, frente a la cual cabe recurso de apelación (artículo 736.1 de la LEC) que se interpondrá ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de 20 días desde la notificación y acompañando copia de esta resolución (artículo 458.1 LEC). La tramitación de este recurso tendrá carácter preferente", se señala en el auto.

Además, el juez también ha desatendido la petición del expresidente para que la junta de accionistas la presidiera una persona neutral, entendiendo que los cargos habían caducado. En el punto cuarto del auto se destaca que "en cuanto a la apariencia de buen derecho, se señala en la solicitud de medidas cautelares que los consejeros del Sevilla FC tienen el mandato caducado desde el pasado 1 de enero del presente año, motivo por el cual no pueden presidir la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club convocada para el próximo 10 de enero. No podemos compartir esta afirmación, en tanto en cuanto, la Junta se convocó por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de noviembre de 2024, fecha en la que, dicho sea de paso, no había caducado el mandato de los miembros del Consejo de Administración". El gozo de Benavente, en pozo. En resumidas cuentas: que todo seguirá igual, que seguirán mandando los mismos y que José María del Nido tendrá que intentarlo por otra vía. Si sigue recibiendo negativas como esta en cada junta, no le quedará otra que esperar a finales de 2027, fecha en que finaliza el famoso pacto que tiene al abogado sevillano con las manos atadas.