Juanlu y el espejo de Navas

Su rendimiento está siendo muy destacado, hasta el punto de recibir la llamada de Santi Denia y debutar con la selección sub 21. Juanlu Sánchez se ha mostrado muy feliz con su debut y está "deseando conocer a Diego Alonso. Todavía no he podido hablar con él porque estoy aquí con la selección. He podido enterarme de algo de los entrenamientos". Pero antes de dar la bienvenida al nuevo entrenador, el defensa sevillano ha querido dar las gracias a Mendilibar."Le tengo que estar agradecido, a él y a la dirección deportiva, porque confiaron mucho en mí y sin esa confianza hubiese sido imposible estar donde estoy hoy en día". Y está donde está jugando como lateral derecho, sin ser esa su posición. Juanlu explica a EFE que "en Miranda empecé a jugar de mediapunta, pero faltaba gente en la posición de carrilero derecho y me pusieron a mí. Me fui quedando con los partidos. Y esta pretemporada pasé de carrilero a lateral". Y en esa posición, tiene un maravilloso espejo en el que mirarse. "El mejor ejemplo para aprender lo tengo en casa. Con Jesús Navas me llevo muy bien y me ayuda. Es de los mejores laterales del mundo. Es incombustible. Para mí, siempre ha sido mi ejemplo desde chico y un ídolo para toda la gente de Sevilla. Compartir vestuario con él es muy bonito", declaró.