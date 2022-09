Joaquín, en Onda Cero: "Es complicado marcar goles y de este nivel mucho más"

El jugador portuense pasó por los micrófonos de 'Radioestadio Noche' tras el partido. ""Es complicado marcar goles y de este nivel mucho más. Sigo feliz, hemos competido ante un rival que nos lo ha puesto más difícil y es lo más importante", comentó.

Para Joaquín, titular en los úlitmos dos partidos ante Villarreal y Ludogorets, "en el momento que estoy no dejo pasar nada, disfruto cualquier cosa, de cada segundo. Todos los compañeros retirados me dicen lo mismo. Es momento de disfrutar lo que el fútbol me ofrezca, soy un privilegiado en ese sentido y en eso estoy".

ENTREVISTA A JOAQUÍN EN RADIOESTADIO NOCHE