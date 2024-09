Javier Tebas y la desaparición del Sevilla

Tebas ha atendido a la prensa tras su intervención en el World Football Summit y se ha referido a la crítica posición económica del Sevilla, que le sitúa el último en cuanto a margen salarial. El presidente de LaLiga ha asegurado que es "optimista" y que no le ve "mayor problema" a esta situación "porque tiene bien reestructurada la deuda". Explicó que "un equipo que deja de competir en Europa tiene una disminución de ingresos muy importante, en cambio mantiene una masa salarial muy elevada y no debe quitársela. Conforme vaya cambiando jugadores por otros más baratos, saldrá. Que sean más baratos no significa que sean menos competitivos. No deben tener prisa".

No cree que el club nervionense vaya a tener muchos problemas porque "tiene capacidad de ingresos suficiente. Lo único que debe hacer es seguir por ese camino de ir sacando jugadores y cambiando la plantilla. El Sevilla está tomando las medidas que tiene que tomar. De 100 que se ahorre puede gastar 60 y de cada 100 que venda puede gastar 20. De lo único que se tienen que preocupar es de meter goles".