Isco: "Me llamó Joaquín para convencerme pero no hizo falta"

Como aparecía en el famoso video que confeccionó el club, quiere resucitar. Tras seis meses sin equipo, Isco se pone a tono para ir "entrando en la dinámica del equipo, que es muy importante y tenemos dos partidos interesantes en México y Estados Unidos. Ojalá pueda ir entrando en el campo, teniendo minutos para coger ritmo y así ayudar a mis compañeros. Tengo muchas ganas de volver. Es lo que me apasiona, jugar, competir y es donde más me divierto, donde siento que soy yo de verdad. Quiero demostrar que tengo hambre de competir, de seguir ganando. Ojalá así sea". El malagueño está "muy contento" y entiende que ha hecho lo correcto firmando por el Real Betis. "El recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno. Ya conocía a muchos de ellos, así que todo está siendo muy fácil y agradable", declaró en los medios oficiales del club.

Su principal valedor es Manuel Pellegrini, que pidió expresamente su fichaje, y ha querido destacar que "«os dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de once años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis". El chileno le explicó lo que quería de él, le prometió que brillaría de nuevo en el fútbol vestido de verdiblanco. Incluso recibió la llamada de Joaquín Sánchez, con el que también coincidió en el Málaga. "Joaquín me llamó para convencerme pero yo ya estaba convencido. Todo el mundo me hablaba muy bien del club, de la afición, del ambiente del vestuario... Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar", afirmó Isco.