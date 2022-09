Ya regresaron Gudelj, Delaney y Dolberg

Sin Isco y Jordán, a falta de cuatro días para el Atleti

Buenas noticias en el entrenamiento del Sevilla de este martes... y algunas no tan buenas. Las buenas tienen que ver con el regreso de Gudelj, Delaney y Dolberg, que ya están trabajado en la carretera de Utrera con sus compañeros. Kasper Dolberg viene tras haber firmado un gol con Dinamarca. El atacante danés no marcaba desde el 1 de marzo. 860 minutos después, volvía a celebrar un tanto. Las noticias no tan buenas están relacionadas con Marcao, Isco y Jordán, que llevan dos días sin trabajar con el grupo, al menos en los minutos iniciales de la sesión.

Onda Cero Sevilla