Isaac Romero rechaza la primera oferta del Sevilla

El pasado viernes tuvo lugar la primera reunión entre el club y los agentes del delantero lebrijano y no hay acuerdo. Aunque es normal que haya "tira y afloja" en una negociación, ambas partes confían en llegar a un entendimiento, pero de momento la primera propuesta no ha gustado a Isaac Romero. El Sevilla está en una situación económica delicada y no puede pagar las fichas que pagaba antes, de ahí que la oferta haya sido a la baja, pero es seguro que la subirán para próximas reuniones. El punta sevillista está encantado en el club y deseando firmar, pero ojo que ha aparecido una "novia". El director deportivo del Atlético de Madrid se ha puesto en contacto con Isaac para hacerle llegar el interés colchonero e incluso explicarle cual es el proyecto deportivo de la próxima temporada. A día de hoy, el precio de Isaac son 15 millones de euros, como refleja su cláusula de rescisión, pero dentro de dos partidos sube a 20 millones porque así se estipuló en el contrato que firmó con el primer equipo sevillista el pasado enero. El Sevilla quiere que siga el lebrijano, pero también es consciente de que es uno de los pocos jugadores de la plantilla con cartel. Y ventas, tiene que hacer para cuadrar números. Veremos.