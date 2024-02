Isaac, sobre su renovación: "Por mí no habrá ningún problema"

El delantero lebrijano ha dejado claro en una entrevista concedida a los compañeros de El Correo que "por mí no habrá problema, pero ahora mismo me centro en jugar y ese tema lo llevan mis agentes. No sé mucho sobre el tema, no estoy preguntando porque estoy centrado en ayudar al equipo. lo que tenga que venir llegará. Yo estoy muy contento aquí, ellos lo saben". Y si el futbolista está deseando renovar, el club también está loco por que se firme ya ese nuevo contrato. El presidente, José María del Nido Carrasco, afirmaba en DAZN que "estamos muy contentos con Isaac e Isaac está muy contento en el Sevilla. La verdad es que ha sido fulminante su irrupción en primera división. Los goles, la participación que está teniendo en el juego... estamos muy contentos con él y esperamos que Isaac siga con nosotros muchísimos años, como él también ha dicho cuando se le ha entrevistado". La mejora salarial y ampliación de contrato del punta sevillista es cuestión de tiempo. Y no demasiado.