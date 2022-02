Incertidumbre con Corona, Martial y Rakitic

Todo el mundo espera que no estén lesionados, que estén bien, que no tengan Covid… y es que, posiblemente, ni siquiera estando contagiados con Covid-19 (esperemos que no sea el caso) lo conoceríamos. Hace unos días hubo un positivo en el Sevilla, el jugador se aisló en casa, ha pasado el proceso sin síntomas y ya ha vuelto a entrenar. Como el club no ha anunciado el positivo, y menos el nombre del jugador, no lo vamos a hacer nosotros. Así que solo nos queda desear que estén bien y puedan jugar el jueves. Las únicas bajas que podemos dar por seguras son las de Montiel, Suso y Lamela, lesionados, y Jordán, que arrastra una sanción del partido de Liga de Campeones en Salzburgo.

Para este partido ante el Dinamo de Zagreb, el árbitro será el italiano Marco Guida, de 40 años e internacional desde 2014. Ya dirigió al Sevilla en el campo del Krasnodar en noviembre de 2020, en partido de Champions League, que terminó con triunfo sevillista. Guida, que está considerado como uno de los mejores colegiados de Italia, es colegiado de la FIFA desde 2014 y está clasificado como árbitro de primera categoría de la UEFA.