Importante lesión muscular del Chimy

El Real Betis ha anunciado que "tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del Club a nuestros jugador Chimy Ávila, se confirma que presenta una lesión miotendinosa proximal de isquiotibial izquierda. El tiempo de su regreso a los terrenos de juego está pendiente de evolución". Aunque no se especifique el grado de importancia de esa lesión muscular, se trata de la misma lesión que sufrió Isco Alarcón, con lo que el mes y medio de baja no se lo quita nadie. Ese tipo de lesiones suelen obligar a estar sin jugar entre 6 y 8 semanas, así que el atacante argentino podría estar diciendo adiós a la temporada. Isco estuvo fuera 43 días. Si el Chimy consigue recortar un poco los plazos podría jugar algun partido antes de que finalice la campaña 23-24, pero no será fácil. Es seguro que se pierde los partidos ante Celta, Valencia, Sevilla, Osasuna y Almería. Llegaría muy justo al partido ante Las Palmas y es posible que pueda tener minutos contra Real Sociedad y Real Madrid. Esto siendo muy optimista. El campeonato nacional de liga termina el fin de semana del 26 de mayo, con lo que lo tiene complicado.